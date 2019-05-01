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01.05.2019 12:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 100 тысяч человек приняли участие первомайском шествии в Москве

Текст: Айсель Герейханова
Участники первомайской демонстрации прошли по Красной площади под лозунгами "За справедливую экономику в интересах человека труда!", "Мир, Труд, Май!", "За право трудящихся на труд!", "Безопасный труд - закон для работодателей!".

Большая колонна участников акции растянулась от Красной площади по Кремлевской набережной до Боровицкой площади. По данным профсоюзов, в акции приняли участие 110 тысяч человек.

"Сегодня мы должны сказать, что некоторые пути развития нашей экономики должны быть скорректированы для того, чтобы заработная плата работников была достойной, чтобы экономическая жизнь была все более и более активной", - заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, выступая на торжественном митинге на Красной площади.

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Во время шествия звучали традиционные патриотические песни: "Москва майская", "От Волги до Енисея", "Москва - звонят колокола".

В праздничной акции также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, члены Общероссийского народного фронта и "Единой России”. В пресс-службе партии "РГ" также рассказали, что члены ЕР участвуют в праздничных демонстрациях по всей стране, проводят субботники, семейные эстафеты и конкурсы.

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