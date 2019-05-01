Брод отреагировал на избиение журналистки РИА Новости в Париже

"Вопиющим случаем" назвал директор Московского бюро по правам человека Александр Брод избиение полицией корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, которая освещала беспорядки в Париже во время первомайской манифестации.

Виктория находилась в центре беспорядков, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Несмотря на повязку на руке с надписью "Пресса" и наклейку на каске, полиция, разгонявшая хулиганов, нанесла Виктории несколько ударов по голове и руке.

Александр Брод заявил, что обратится в международные правозащитные организации, которые занимаются защитой свободы журналистов, и добьется от них внятной позиции по этому вопиющему случаю.

Он собирается обратиться и к коллегам из Совета по правам человека при президенте РФ, по его мнению, их позиция тоже должны быть высказана.

- В таких случаях нельзя молчать. Журналист выполняет свой долг, освещает протестные акции. Это, к сожалению, не первый случай, когда оказывается физическое давление на российского журналиста, осуществляется воспрепятствование его профессиональной деятельности. С такими инцидентами российские журналисты сталкивались неоднократно на Украине и в странах Балтии, в США, Великобритании. И мириться с этим нельзя, - сказал Александр Брод.

Он также уверен, что на этот случай должно прореагировать руководство Франции, а виновные должны быть привлечены к ответственности.