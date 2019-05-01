Депутаты и сенаторы оценили назначение Мезенцева послом в Беларуси

"В высшей степени ответственная миссия", - считает он. Важная для России и значимая для соседней республики.

"Мезенцев вполне себе квалифицированный специалист, который прошел и губернаторство, и ШОС, и Совет Федерации", - сказал "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников. "Мезенцев аккуратен в выражениях, знает, где место дипломатам, а где политикам", - заметил он. "Считаю, что выбор очень оправдан и обоснован", - заключил Калашников.

"Задач у него очень много, это в том числе те, о которых говорили президенты в Сочи. Это очень серьезные задачи по углублению интеграции в рамках Союзного государства", - сказал Калашников ТАСС, назвав Мезенцева человеком, который понимает ценность отношений России и Беларуси. "У меня нет сомнений, что это выбор правильный", - подчеркнул он. Это разумная замена, человек понимает правила игры, сказал Калашников РИА Новости.

"Президент России назначает и освобождает послов в зависимости от той ситуации, которая складывается. Если президент посчитал, что задача, которая ставилась Михаилу Бабичу, выполнена, то значит он его отозвал для того, чтобы назначить на другой ответственный участок работы", - сказал "Интерфаксу" первый замепредседателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связями с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Бабич был "кризисным послом в Беларуси", убежден Володацкий. "Нужен был для того чтобы выстроить и восстановить статус-кво в различных международных отношениях, для ревизии договоров, соглашений... Поэтому он выполнил то, что ему говорил и ставил президент", - пояснил он.

"Мезенцева я знаю долгий период времени, знаю, что он, работая в ШОС, проявил себя как человек, который защищал интересы России, человек, который знает международную проблематику, знает проблемы СНГ. Поэтому ему не нужно долго вникать, он знает работу, я думаю, что он справится с поставленной задачей", - заключил депутат.