Детские пособия отвязали от прописки

Заявление на получение пособия на первого и второго ребёнка, можно будет подать не только по месту постоянной регистрации, но и по месту, где семья временно зарегистрирована или фактического проживает.

Такие поправки теперь есть в Федеральном законе "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Сегодня они опубликованы на официальном нтернет-портале правовой информации.

Ранее заявление о назначении этих пособий подавали только по месту жительства, то есть там, где их получатели постоянно зарегистрированы.

Как уточняет пресс-служба Минтруда России, по Гражданскому Кодексу, местом жительства признается место, где человек постоянно или преимущественно проживает, оформив регистрацию. Новый же закон позволит получать пособия независимо от статуса так называемой прописки.

При этом россияне, получающие эти выплаты, будут обязаны извещать об изменении места в органы соцзащиты или Пенсионного фонда России.

Подробнее о новом законе читайте в ближайших номерах "Российской газеты".