Детские пособия отвязали от прописки

Новости

Кузнецова взяла на контроль ситуацию со сбежавшей из интерната девочкой 20:18
В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку 20:06
Брод отреагировал на избиение журналистки РИА Новости в Париже 20:02
Стало известно, куда чаще всего ездят на каршеринге в Москве 19:55
Минск осудил попытку неконституционного захвата власти в Венесуэле 19:30
Заработал инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС-2 19:18
Путин освободил от должности главу МВД Ингушетии 18:47
Россия и Австрия смогут избегать двойного налогообложения 18:43
В Башкирии погиб водитель упавшего в реку автомобиля 18:40
На Украине снизили цену на газ для населения 18:37
Роман Широков покинул московское "Динамо" 17:51
Владимир Путин смягчил требования к госзакупкам в сфере культуры 17:49
Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов 17:48
Король Таиланда женился на генерале, начальнице его личной охраны 17:27
В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях 17:17
В Малом театре прошел спектакль "Всегда зовите Долли!" с Муравьевой 17:07
Пять инвесторов поборются за создание канатной дороги в Москве 17:00
Боксер Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира 16:45
Ученые рассказали, как столица Золотой Орды защищалсь от "конной лавы" 16:40
В Млечный Путь проникла чужеродная звезда 16:26
Lada Largus CNG: сколько можно сэкономить с битопливным универсалом 16:18
От рака легких умерла французская актриса Анемон 16:10
В британской школе детей лишили обеда из-за долга матери 16:04
Запуск "убийцы фрегатов" сняли на видео 16:02
Жена Павла Чухрая пояснила информацию о госпитализации режиссера 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 19:57
Рубрика: Экономика

Детские пособия отвязали от прописки

Текст: Марина Гусенко
Заявление на получение пособия на первого и второго ребёнка, можно будет подать не только по месту постоянной регистрации, но и по месту, где семья временно зарегистрирована или фактического проживает. 
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Такие поправки теперь есть в Федеральном законе "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей". Сегодня они опубликованы на официальном нтернет-портале правовой информации.

Ранее заявление о назначении этих пособий подавали только по месту жительства, то есть там, где их получатели постоянно зарегистрированы. 

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Выплаты детских пособий переведут на карту "Мир"

Как уточняет пресс-служба Минтруда России, по Гражданскому Кодексу, местом жительства признается место, где человек постоянно или преимущественно проживает, оформив регистрацию. Новый же закон позволит получать пособия независимо от статуса так называемой прописки.

При этом россияне, получающие эти выплаты, будут обязаны извещать об изменении места в органы соцзащиты или Пенсионного фонда России.

Подробнее о новом законе читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Пенсии и пособия Правительство Декретные и пособия на ребенка
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
В России появились новые дорожные знаки
Лондонский суд приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на "Евровидении"