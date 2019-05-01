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01.05.2019 17:40
Рубрика: Власть

Детский отдых доверят только проверенным компаниям

Текст: Евгений Гайва
Организацией отдыха и оздоровления детей будут заниматься только профессиональные компании. Они смогут участвовать в закупках таких услуг для государственных и муниципальных нужд.
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
В детских лагерях отдохнут почти шесть миллионов школьников

Закон, который вводит эти нормы, подписал президент России Владимир Путин.

Изменения внесены в статьи 56 и 561 федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В основном заказчиками услуг по организации детского отдыха и оздоровления являются муниципальные образования, государственные предприятия, которые выкупают места, а затем распределяют их между школами, другими организациями, предоставляют тем, кто имеет право на бесплатный отдых, пояснил в беседе с "РГ" замдиректора Центра профессионального развития госслужащих РАНХиГС Николай Баранов.

Теперь заказчики должны будут проводить закупки услуг по организации отдыха и оздоровления детей с проведением конкурса с ограниченным участием. Это значит, что для участия в конкурсе компаниям придется пройти предквалификационный отбор. Ранее закупки услуг по организации детского отдыха уже были переведены из электронного аукциона на конкурс. Теперь вводятся дополнительные условия, говорит Баранов.

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"Заказчик должен будет выставить требования всем потенциальным участникам конкурса. Допущены к конкурсу будут только те, кто выполнит эти условия и будет соответствовать требованиям заказчика. То есть не все организации смогут принимать участие в конкурсе, а только ограниченное их количество", - поясняет эксперт.

Эти критерии будут, скорее всего, сформулированы в распоряжении правительства, добавляет он. Только организации, прошедшие предварительный отбор, будут участвовать в конкурсе. А победит из них та, которая предложит лучшие условия.

Подробнее о новом законе читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

Власть Работа власти Общество Семья и дети Президент Отдых детей в летних лагерях
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