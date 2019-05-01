Детский отдых доверят только проверенным компаниям

Организацией отдыха и оздоровления детей будут заниматься только профессиональные компании. Они смогут участвовать в закупках таких услуг для государственных и муниципальных нужд.

Закон, который вводит эти нормы, подписал президент России Владимир Путин.

Изменения внесены в статьи 56 и 561 федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В основном заказчиками услуг по организации детского отдыха и оздоровления являются муниципальные образования, государственные предприятия, которые выкупают места, а затем распределяют их между школами, другими организациями, предоставляют тем, кто имеет право на бесплатный отдых, пояснил в беседе с "РГ" замдиректора Центра профессионального развития госслужащих РАНХиГС Николай Баранов.

Теперь заказчики должны будут проводить закупки услуг по организации отдыха и оздоровления детей с проведением конкурса с ограниченным участием. Это значит, что для участия в конкурсе компаниям придется пройти предквалификационный отбор. Ранее закупки услуг по организации детского отдыха уже были переведены из электронного аукциона на конкурс. Теперь вводятся дополнительные условия, говорит Баранов.

"Заказчик должен будет выставить требования всем потенциальным участникам конкурса. Допущены к конкурсу будут только те, кто выполнит эти условия и будет соответствовать требованиям заказчика. То есть не все организации смогут принимать участие в конкурсе, а только ограниченное их количество", - поясняет эксперт.

Эти критерии будут, скорее всего, сформулированы в распоряжении правительства, добавляет он. Только организации, прошедшие предварительный отбор, будут участвовать в конкурсе. А победит из них та, которая предложит лучшие условия.

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