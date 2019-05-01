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01.05.2019 17:30
Рубрика: Экономика

Для крупных банков резко выросли штрафы за сомнительные операции

Текст: Игорь Зубков

Президент Владимир Путин подписан закон, резко повышающий размер штрафов за нарушение антиотмывочного законодательства. Санкции привязываются исключительно к величине собственных средств (капитала) организации - чем крупнее банк, тем выше для него риски проведения операций, которые могут рассматриваться регулятором как сомнительные.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Банк России сможет взыскать штраф в размере до 0,1 процента капитала, но не менее 100 тысяч рублей, а если его предписание не исполнено в срок или нарушения создали реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), штраф повышается до 1 процента капитала, но должен составить не менее 1 миллиона рублей. В случае регулярных и масштабных нарушений кредитная организация, как и ранее, может поплатиться собственной лицензией.

До сих пор диапазон штрафов, в зависимости от вида лицензии, составлял от 90 тысяч до миллиона рублей (с привязкой к минимальному размеру уставного капитала) либо от 900 тысяч до 10 миллионов рублей (с привязкой к размеру оплаченного уставного капитала). Они не перекрывали выгоды от вовлеченности в сомнительные операции, отмечалось в проекте закона: в первом полугодии 2017 года назначенные штрафы были более чем в 4 тысячи раз меньше объема нелегального вывода средств за рубеж и обналичивания.

ФАС предложила банкам уравнять комиссии за денежные переводы

"Как таковой выгоды от проведения сомнительных операций банки могут и не получать, являясь лишь звеном в цепочке вывода и обналичивания денежных средств, - отмечает юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Виктория Соколова. - Тем не менее, законодательство устроено так, что регулярное участие банка в схемах, пусть даже в виде звена в цепочке вывода денег, рано или поздно влечет штрафы для банка. Именно поэтому банки тщательно фильтруют операции клиентов по счетам в попытке выявить "схему".

Как поясняет Соколова, к числу наиболее распространенных операций клиентов, которые могут и должны вызывать подозрения у банков, относятся перевод денежных средств за рубеж (даже за оказание туристических услуг); зачисление в течение небольшого периода крупных сумм на счет, по которому не было операций в последние три месяца; использование счета для получения средств с последующим снятием наличных, в том числе с использованием платежных карт, с последующим закрытием счета либо прекращением по нему операций; переводы со счетов организаций на карты физлиц.

Подробнее о новом законе читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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