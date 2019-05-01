Дружелюбную белуху в Норвегии назвали "российским шпионом"

Дружелюбную белуху, вид зубатых китов из семейства нарваловых, которая в конце прошлой недели появилась у северных берегов Норвегии, посчитали "российским шпионом", сообщает Reuters.

Белого кита впервые заметили резвящимся в холодной гавани Туфьорда, деревушки недалеко от самой северной точки Норвегии. Он быстро стал знаменитостью в этом регионе из-за своей дружелюбности.

С людьми он чувствует себя очень комфортно, доплывая до берега, он позволяет норвежцам гладить свой нос. Во вторник местная жительница Линн Сэтер сказала норвежской телекомпании NRK, что кит "настолько ручной", что, "когда вы его подзываете, он быстро приплывает к вам".

Однако то, что на теле тысячекилограммового кита был надет ремень, дало повод тем, кто опасается российской угрозы, назвать дружелюбное млекопитающее "шпионом с Востока".