Экс-вратарь сборной Испании Касильяс едва не умер от инфаркта

Легендарный голкипер сборной Испании, чемпион мира-2010 и чемпион Европы 2008 и 2012 годов Икер Касильяс не на шутку напугал своих персональных поклонников и болельщиков "Порту", за который он сейчас выступает. Голкипер перенес острый инфаркт миокарда.

Касильяс почувствовал себя плохо сегодня на тренировке, он не смог продолжить занятие из-за резкой боли в груди. Тренировка была прервана, спортсмену оказали экстренную помощь и госпитализировали. Позже клуб сообщил, что своевременные действия врачей позволили избежать серьезных проблем.

"Во время утренней тренировки в среду Касильяс перенес острый инфаркт миокарда. Тренировку незамедлительно прервали, чтобы оказать ему помощь, сейчас он в больнице, - сказано в сообщении. - Он находится в стабильном состоянии, проблемы с сердцем решены".

Этот инцидент встревожил любителей спорта во всем мире. Социальные сети пестрят записями болельщиков из разных стран, желающих Икеру здоровья. Не остались в стороне и спортсмены - так, поддержал друга испанский теннисист Рафаэль Надаль. Выступила в поддержку Касильяса и Международная федерация футбола.

Наконец, с пожеланиями к футболисту обратились два испанских гранда - "Реал", капитаном которого Касильяс был много лет, и извечный противник "бланкос", "Барселона".

"Реал" выражает поддержку своему любимому капитану Икеру Касильясу. Вся его карьера является примером преодоления трудностей во славу клуба, - говорится в заявлении "сливочных". - Он научил нас никогда не сдаваться и бороться со сложностями на пути к победе. Мы верим, что наш вечный капитан скоро поправится".

"Оставайся сильным, Икер Касильяс! Наши сердечные пожелания скорейшего и полного восстановления", - такое послание опубликовано в Twitter "Барселоны".

Хотя сейчас Касильяс чувствует себя сравнительно хорошо, сложно говорить, когда он сможет вернуться к тренировкам и сможет ли вообще. По данным португальских СМИ, столкнувшись со столь серьезной проблемой, 37-летний голкипер может завершить карьеру.