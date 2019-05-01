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01.05.2019 10:00
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, чем можно частично заменить спорт, чтобы похудеть

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Спортивные упражнения, как известно, могут значительно улучшить здоровье людей с избыточным весом. Но не у всех в напряженном графике жизни есть время заниматься спортом. Витамин С, по утверждению ученых, оказывает такое же влияние на сердечно-сосудистую систему, как и физические упражнения.

Исследование показывает, что прием витамина С оказывает такое же влияние на сердце и кровообращение, что и регулярные физические упражнения.

Фото: iStock
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У людей с избыточным весом и ожирением наблюдается повышенная активность определенного гормона. Этот гормон называется эндотелин-1 (ET-1). Он вырабатывается эндотелиальными клетками кровеносных сосудов и обладает мощным сосудосуживающим действием. Суженные кровеносные сосуды замедляют кровоток, уменьшают кровоснабжение органов и при хронической повышенной активности ET-1 увеличивают риск сосудистых заболеваний у людей с избыточным весом и ожирением.

Спорт может ограничить активность ET-1. Но большинство пациентов не могут или не хотят включить достаточное количество физических упражнений в свой распорядок дня. Как показало исследование, витамин С подавляет ЕТ-1, нормализует функции сосудов, и его воздействие на сосуды можно сравнить с регулярной быстрой ходьбой.

Ученые, тем не менее, предупреждают: витамин С не может заменить спорт, несмотря на то что оказывает положительное влияние на активность ЕТ-1 и, следовательно, на кровеносные сосуды. Снижение активности ET-1 - не единственная цель в спорте.

Фото: pixabay.com
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Спорт воздействует на организм в целом, чего, конечно, нельзя достичь одной капсулой: витамин С не может улучшить состояние организма в целом, укрепить мышцы или кости - это лишь некоторые из преимуществ регулярных физических нагрузок.

Поэтому было бы идеально обеспечить регулярные физические упражнения и в то же время поддерживать оптимальный запас витамина С.

Общество Наука
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