Эскроу-счета понадобятся не всем

Некоторые застройщики после 1 июля не потеряют доступ к деньгам дольщиков и смогут обойтись без использования эскроу-счетов в банках. Условия, при которых это будет возможно, своим постановлением определило правительство РФ. Новые правила вступают в силу 1 мая.

Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 22 апреля 2019 года № 480.

При разработке критериев, которые позволят застройщикам продолжить работу по прежней схеме, за основу были взяты такие параметры, как степень готовности дома и количество договоров долевого участия (ДДУ), заключенных с будущими собственниками жилья в данной конкретной многоэтажке. В постановлении уточняется, что соответствие обоим этим параметрам является обязательным условием.

Критерий количества заключенных договоров долевого участия подразумевает, что они должны покрывать, как минимум, 10 процентов общей площади помещений в возводимом доме - как жилых, так и нежилых.

Что касается готовности, то не переходить на работу по системе эскроу-счетов смогут застройщики, чьи объекты построены, как минимум, на 30 процентов. Готовность будет определяться объемом вложенных средств относительно суммарных предполагаемых инвестиций в строительство, а также уровнем прогресса в строительстве, поясняет управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Для этого разработан перечень необходимых конструкционных элементов здания, и их наличие будет оцениваться инженерами на каждой стройке.

Чем больше завершенных элементов (котлован, перекрытия, инженерные коммуникации), тем выше готовность. "К примеру, в объект вложено 50 процентов планируемых инвестиций, а уровень его технической завершенности (по наличию конструкционных элементов) - 25 процентов. Степень готовности проекта составит 37,5 процента. Стройка может быть продолжена на основе старой схемы финансирования", - указывает Литинецкая.

В ряде случаев готовность дома может составлять и 15 процентов, но, чтобы продолжать напрямую использовать средства дольщиков, строительная компания должна быть участником программы реновации застроенной территории, комплексного освоения (развития) территории или других программ, которые предусматривают снос ветхих построек или возведение объектов социальной и инженерно-технической инфраструктуры, в дальнейшем передаваемых в госсобственность.