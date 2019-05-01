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01.05.2019 21:56
Рубрика: Экономика

ФРС США решила сохранить базовую ставку на уровне 2,25-2,5 процента

Текст: Игорь Зубков
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США на "проходном" заседании (без изменения макропрогноза) решил сохранить ставку по федеральным фондам на уровне 2,25-2,5 процента.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Решение совпало с единодушным прогнозом рынка, который ждал прежде всего сигнала о том, как долго еще может продлиться взятая ФРС в этом году пауза в повышении процентной ставки. Риторика регулятора по-прежнему говорит о том, что она может затянуться до конца года. Это будет оказывать давление на доллар.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"Комитет продолжает рассматривать устойчивое оживление экономической активности, сильные условия на рынке труда и инфляцию вблизи симметричной 2-процентной цели комитета в качестве наиболее вероятных результатов (решения сохранить ставку. - Прим. ред.), - говорится в заявлении FOMC. - В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления комитет будет проявлять терпение при определении того, какие будущие корректировки целевого диапазона ставки федеральных фондов могут быть уместны для поддержки этих результатов".

Экономика Финансы Валютный рынок
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