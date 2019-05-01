ФРС США решила сохранить базовую ставку на уровне 2,25-2,5 процента

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США на "проходном" заседании (без изменения макропрогноза) решил сохранить ставку по федеральным фондам на уровне 2,25-2,5 процента.

Решение совпало с единодушным прогнозом рынка, который ждал прежде всего сигнала о том, как долго еще может продлиться взятая ФРС в этом году пауза в повышении процентной ставки. Риторика регулятора по-прежнему говорит о том, что она может затянуться до конца года. Это будет оказывать давление на доллар.

"Комитет продолжает рассматривать устойчивое оживление экономической активности, сильные условия на рынке труда и инфляцию вблизи симметричной 2-процентной цели комитета в качестве наиболее вероятных результатов (решения сохранить ставку. - Прим. ред.), - говорится в заявлении FOMC. - В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления комитет будет проявлять терпение при определении того, какие будущие корректировки целевого диапазона ставки федеральных фондов могут быть уместны для поддержки этих результатов".