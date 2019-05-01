Хоккеист Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

"Подошел к концу петербургский этап моей карьеры. Это были запоминающиеся годы. Хочу сказать спасибо клубу СКА, - написал Дацюк. - В Петербурге замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал - все это помогает сконцентрироваться исключительно на хоккее".

Павел Дацюк выступал за СКА с 2016 года и выиграл с командой Кубок Гагарина. В Петербург он переехал из НХЛ, где с 2001 года играл за "Детройт", с которым трижды стал обладателем Кубка Гагарина.

Кроме того, Дацюк много лет выступал за сборную России, стал с ней чемпионом мира в 2012 году. А в 2018 году он оказался одним из творцов исторического олимпийского триумфа в Пхенчхане. Благодаря этому успеху он вошел в символический "Тройной золотой клуб", членами которого являются хоккеисты, побеждавшие на Олимпиадах и чемпионатах мира, а также завоевывавшие Кубок Стэнли.