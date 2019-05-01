Иран предупредил о вероятных столкновениях КСИР с США в Персидском заливе

В Тегеране не исключают вероятности возникновения инцидентов в Персидском заливе между военнослужащими Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и американскими военными из Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"Две силы (КСИР и CENTCOM), которые ранее были взаимно определены как террористические организации, могут быть вовлечены в столкновения в Персидском заливе или любом другом регионе", - предупредил иранский дипломат, слова которого приводит телеканал Press TV.

При этом Аракчи заранее обвинил Вашингтон в инициировании возможных провокаций против военнослужащих Исламской Республики.

"Нет сомнений в том, что именно США будут нести ответственность за развитие подобной ситуации", - добавил он.

Напомним, что 8 апреля президент США Дональд Трамп в рамках ужесточения своей санкционной политики в отношении Тегерана внес элитные части иранских вооруженных сил - КСИР - в список иностранных террористических организаций. В ответ в Тегеране на законодательном уровне объявили CENTCOM террористической структурой.

CENTCOM является единым командованием в составе армии США, которое отвечает за планирование операций американских военных в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.