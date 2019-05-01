Как избежать укуса клеща в лесу. 8 главных правил от МЧС

МЧС России предупреждает об опасности укусов клещей в весеннем лесу и дает практические советы, как избежать такой неприятности, если вы отправились в лес на отдых или прогулку.

1. Если у вас нет возможности или желания облачаться в противоэнцефалитный костюм, наденьте светлую одежду, на ней прицепившийся к вам клещ будет куда виднее, чем на темной, и его легче вовремя заметить и снять. Если светлой одежды нет, наденьте хотя бы однотонную - для той же цели. Клещ будет на ней виднее, чем на пестрой.

2. Брюки лучше заправить в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Рубашку или свитер - в брюки. Поскольку клещи всегда ползут вверх, это им помешает, считают спасатели.

3. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к коже руки. На голове очень кстати будет капюшон. Кому не хочется гулять в мае в капюшоне, можно надеть косынку или шапку, заправив под них волосы.

4. Спасатели также рекомендуют обработать одежду инсектоакарицидными и акарорепеллентными средствами от иксодовых клещей.

5. Осмотры одежды - хотя бы поверхностные - спасатели рекомендуют проводить каждые 10-15 минут. А после возращения домой из леса советуют снять одежду и тщательно осмотреть, как ее, так и тела гулявших в лесу.

6. Ночевать лучше в сосновых лесах, растущих на песчаных почвах, там нет обычно травы, с которой клещи перескакивают на людей. Дневные стоянки тоже лучше выбирать по такому принципу.

7. Если укус клеща случился, его не надо отрывать (голова клеща останется под кожей, и начнется воспаление), лучше обработать место укуса этиловым спиртом или одеколоном, и сделав петлю из нитки, поместить между "головкой" и телом клеща, и затянуть. Натягивая и одновременно закручивая нить, без резких движений удалить клеща. Затем обработать место укуса раствором йода.

8. Если клещ вытащен живым, его помещают в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и влажной марлевой салфеткой и ставят в холодильник, чтобы сохранить его живым и доставить в лабораторию для микроскопической диагностики на энцефалит и боррелиоз. В вашем распоряжении двое суток, предупреждают спасатели, столько времени клещ способен прожить в холодильнике.