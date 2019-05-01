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01.05.2019 17:41
Рубрика: Экономика

Каждый кредит получит сквозной код для всех бюро кредитных историй

Текст: Игорь Зубков
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Кредитные истории граждан и юрлиц дополняются новым показателем – уникальным идентификатором договора (сделки).

Поправки об этом внесены в закон «О кредитных историях». Они должны исключить «разрывы» в кредитной истории при смене паспорта или ФИО, а также дублирование данных, когда при запросе в несколько бюро кредитных историй (БКИ) одно и то же обязательство может выглядеть как несколько разных кредитов. Расширение состава информации кредитных историй направлено на однозначную идентификацию кредитного договора.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Реализация закона станет одним из последовательных шагов на пути к расчету долговой нагрузки заемщиков, считают участники рынка. Как ожидается, этот механизм, ограничивающий выдачу кредитов гражданам с недостаточными доходами и/или большими долгами, заработает с 1 октября 2019 года: кредиторы должны будут рассчитывать по формуле ЦБ отношение платежей по всем обязательства заемщика к его доходам (PTI, показатель долговой нагрузки), предельный уровень PTI пока не установлен, средневзвешенное текущее значение PTI – 41 процент.

Порядок присвоения уникальных идентификаторов должен утвердить Банк России.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Как пояснил «РГ» его представитель, идентификатор планируется формировать из двух частей: первая часть будет состоять из LEI или (при отсутствии LEI) ОГРН организации, порядок формирования второй будет определяться кредитором самостоятельно, чтобы обеспечить уникальность и идентифицировать договор непосредственно в самой организации-кредиторе. 

Закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня опубликования, после этого участникам рынка дан год на присвоение уникальных идентификаторов.

Подробнее о том, что изменит новый закон, читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Президент Вступают в силу в мае 2019 года
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