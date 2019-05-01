Конгрессмен отчитал Пенса за поддержку антиправительственных сил в Венесуэле

Конгрессмен от штата Калифорнии Ро Хана отчитал вице-президента США Майка Пенса за поддержку антиправительственных сил в Венесуэле в их усилиях по свержению законно избранного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

"Вице-президент (США) не должен вмешиваться (в конфликт) или подстрекать к насилию Гуайдо", - сказал Хана в интервью MSNBC, имея в виду лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который во вторник призвал своих сторонников свергнуть Мадуро, сообщает Reuters.

По его словам, роль посредника в переговорах между противоборствующими сторонами должны играть "Папа Римский или Уругвай, или Мексика", но не США. Конгрессмен заявил, что, "похоже Соединенные Штаты вступают в еще один кровавый конфликт, и это будет непросто". "Венесуэла является одной из самых вооруженных стран в мире, в ней только 1,6 миллиона ополченцев. Похоже, что военные разделены между Мадуро и Гуайдо, и возникает вопрос: надо ли Соединенным Штатам участвовать в еще одной войне за границей?", - задался вопросом конгрессмен.

Напомним, что Пенс присоединился к ряду высокопоставленных чиновников администрации Трампа, высказавшим поддержку антиправительственным демонстрантам, которые во вторник столкнулись с проправительственными силами на улицах Каракаса. Госсекретарь США Майк Помпео договорился до того, что Мадуро якобы дал распоряжение готовить самолет для бегства из Каракаса на Кубу, но эта новость оказалась откровенно фальшивой. Мадуро, выступивший на заседании своего правительства, назвал администрацию Трампа "сумасшедшей" из-за той ненависти, которую она проявляет по отношению к нему. "Болтон, Пенс, Помпео - сколько в них ненависти", - сказал президент Венесуэлы, призвав госсекретаря США быть серьезнее и не разбрасываться обвинениями.

Сторонники Гуайдо планируют снова выйти на улицу в среду, а сам "президент-самозванец" заявил, что это будет "крупнейший марш в истории Венесуэлы" и часть "окончательной фазы" его плана по захвату власти в стране. Гуайдо заявил, что проведет новые выборы, "как только Мадуро будет побежден".

В российском МИД призвали венесуэльскую радикальную оппозицию отказаться от насилия и беспорядков и решать проблемы за столом переговоров с законно избранным президентом страны.