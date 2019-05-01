Король Таиланда женился на генерале, начальнице его личной охраны

Король Таиланда 66-летний Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) 1 мая объявил о том, что вступил в брак со своей возлюбленной, генералом Сутхида Таджей, которая является главой его личной охраны.

Тайский король назвал свою супругу королевой Сутхида за несколько дней до коронации, сообщает Reuters. Торжественные мероприятия по официальному вступлению Маха Вачиралонгкорна на королевский престол пройдут 4-6 мая.

Рама X в октябре 2016 года стал главой монархии Таиланда после смерти его отца, почитаемого тайцами короля Пумипона Адульядета, правившего страной в течение 70 лет после восшествия на престол.

40-летняя Сутхида раньше была стюардессой авиакомпании Thai Airways. В августе 2014 года она была назначена заместителем командира охраны семьи наследного принца Ваджиралонгкорна. После развода наследного принца в западных СМИ писали о ее романтических отношениях с Ваджиралонгкорном. Королевский дворец Таиланда ранее никогда не признавал отношения между ними. Король был трижды женат и имеет семерых детей от своих предыдущих браков.

1 декабря 2016 года Сутхида была назначена командиром подразделения специальных операций Королевской гвардии и повышена до звания генерала, а 1 июня 2017 года после реорганизации Королевского командования безопасности стала исполняющим обязанности командира личной охраны Рамы Х-го. Ваджиралонгкорн также даровал ей титул Тануинг (Леди).