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01.05.2019 15:32
Рубрика: Спорт

Квартальнов сменил Билялетдинова у руля "Ак Барса"

Текст: Данила Жиляев
Казанский "Ак Барс" объявил имя нового главного тренера команды. Им стал бывший игрок "барсов", а ныне - известный специалист Дмитрий Квартальнов.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Пост наставника "Ак Барса" стал вакантным после того, как его оставил Зинэтула Билялетдинов. В прошлом сезоне опытнейший наставник привел команду к победе в Кубке Гагарина, однако в этот раз подопечные Билялетдинова завершили борьбу уже в первом раунде плей-офф КХЛ, всухую проиграв серию будущему финалисту "Авангарду".

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Контракт с Дмитрием Квартальновым рассчитан на год с опцией продления на аналогичный срок. Объявлено, что его помощниками станут Павел Зубов и Игорь Горбенко, тренерами вратарей - Ари Мойсанен и Сергей Абрамов, а тренером по физической подготовке - Нормундс Силиньш.

"Я очень рад вернуться в Казань уже в качестве главного тренера и счастлив, что руководители республики и клуба вместе с болельщиками доверили мне возглавить такую великую команду. В небольшой истории КХЛ у "Ак Барса" уже три Кубка Гагарина, это выдающийся результат, - подчеркнул Квартальнов. - Ответственность будет колоссальная, но мы с тренерским штабом готовы к любым вызовам, понимаем, какие сложные задачи нам предстоит решить, цели клуба всем понятны. Для начала нам предстоит работа на трансферном рынке - хотелось бы точечно усилиться по всем линиям".

Последним местом работы специалиста был ярославский "Локомотив". Также он в разные годы тренировал "Севарсталь", "Сибирь" и ЦСКА, с которым в сезоне-2014/15 стал победителем регулярного чемпионата КХЛ.

 

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Ак Барс"
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