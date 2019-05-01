Лавров указал Помпео на недопустимость вмешательства в дела Венесуэлы

Вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы и угрозы в адрес ее руководства грубо нарушают международное право. Об этом, как сообщили в МИД РФ, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил госсекретарю США Майку Помпео в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе американской стороны.

"В центре внимания находилась ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при явной поддержке США предприняла попытку захвата власти. С российской стороны было подчеркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства - грубейшее нарушение международного права. Указано, что продолжение агрессивных шагов чревато самыми тяжелыми последствиями", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ также подчеркнули, что только народ Венесуэлы имеет право определять свою судьбу. Будущее страны должно решаться всеми политическими силами страны путем диалога. Вмешательство других стран недопустимо. "Внешнее воздействие не имеет ничего общего с демократическим процессом", - отметили в министерстве.

Напомним, во вторник в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в очередной призвал свергнуть законного президента Николаса Мадуро (о начале финальной фазы "Операции свобода" он регулярно заявляет с марта месяца), а группа военных перекрыла транспортную развязку неподалеку от авиабазы в Каракасе. Как впоследствии заявил министр обороны Владимир Падрино Лопес, большая часть солдат была приведена туда обманным путем и затем вернулась в расположение своих частей.

США поддержали попытку переворота. Между тем в МИД РФ призвали радикальную оппозицию южноамериканской страны отказаться от насилия и беспорядков и решать проблемы за столом переговоров.