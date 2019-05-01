Лондонский суд приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Британский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Как передает Reuters , это практически максимальное наказание за подобное правонарушение.

Речь идет о событиях 2012 года, когда рассматривался вопрос об экстрадиции австралийца в Швецию, где его обвиняли в преступлениях сексуального характера. Оказавшись на свободе, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора, и лишь недавно Кито принял решение лишить его дипломатического убежища.

По словам судьи, совершенное им правонарушение требует "вынесения приговора, строгость которого будет близка к максимальной". По британским законам, Ассанжу грозило до 1 года лишения свободы, что составляет 52 недели. При этом суд рассмотрел все смягчающие обстоятельства, но не нашел их достаточными для изменения приговора (семилетнее добровольное пребывание в посольстве Эквадора).

"Вы не оспорили прежние решения суда. Ваши действия были направлены на противодействие или затягивание правосудия. Я считаю, что вы совершили серьезное нарушение. Никто не может быть превыше закона и игнорировать предписания суда", - подчеркнула судья, вынося вердикт.

Впрочем, Ассанж может рассчитывать на досрочное освобождение после того, как отбудет половину срока и за это время не совершит никаких правонарушений.

Как отмечают местные СМИ, основатель Wikileaks спокойно воспринял приговор.

Напомним, Ассанж скрывался в дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года. Ордер на его арест изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где тому грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов. Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд, где рассматривалось дело о его экстрадиции в Швецию.

После прихода к власти в Эквадоре президента Ленина Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне в связи с многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве.