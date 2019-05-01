Минск осудил попытку неконституционного захвата власти в Венесуэле

Стоящие перед народом Венесуэлы проблемы должны решаться исключительно мирным путем, в рамках правового поля и конституции страны. Об этом говорится в заявлении МИД РБ в связи с событиями в этой латиноамериканской стране, сообщает БЕЛТА со ссылкой на авторитетные источники в министерстве.

В Минске с осуждением воспринимают информацию об очередной попытке неконституционного захвата власти в Венесуэле и смещения законно избранного президента Николаса Мадуро. Подобные действия, по оценке в белорусской столице, только усугубляют ситуацию и дестабилизируют обстановку в стране, разобщают венесуэльское общество.

"В современном мире не должно быть места неконституционным проявлениям, грубо нарушающим основы демократии и принципы гуманности", - отмечается в документе МИД. В нем содержится призыв к мирному диалогу, который является "единственным легитимным способом поиска решений по выходу из сложившейся ситуации".

Кстати, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, со своей стороны, дал понять, что "фейковые новости - это очень грустный способ согласиться с тем, что переворот, который США поддержали, провалился". Венесуэльские военные, подтвердил он, не стали предавать легитимные власти страны.

Николас Мадуро уже заявил, что командующие всех регионов интегральной обороны и зон интегральной обороны объявили о своей полной верности народу, конституции и родине.

Позже президент распорядился открыть расследование попытки переворота, которую совершила оппозиция. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, вооруженные силы страны полностью остаются на стороне "конституции и легитимных властей". Попытку переворота, предпринятую Гуаидо, осудил и глава Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено.