Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики. Такое мнение выразил украинский политолог, эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин.

"Возможно, выходцам из села, где прогресс остановился в XIX - начале XX века, и не понять скепсиса моих земляков по поводу вышиванок и мовы. Но для огромного числа наших граждан они стали символами колоссального упадка и регресса некогда одной из самых мощных экономик Европы", - написал он в статье, опубликованной на glavred.info.

В качестве примера Волошин привел судостроительный завод "Океан" в Николаеве, где работали его предки. Когда-то там спускали на воду авианосцы, теперь же лишь небольшие катера. Из-за отсутствия госзаказов штат завода сократился с 10 тысяч до 500 человек, а большинство работников ехали на заработки в Польшу и Россию.

На этом фоне проводимая еще с 1990-х политика украинизации юго-востока страны вызывает лишь отторжение, к тому же она привела к оттоку населения из Украины.