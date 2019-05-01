На Украине снизили цену на газ для населения

На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения. Как передает УНИАН, теперь она составляет 8,24 тысячи гривен за одну тысячу кубометров вместо 8,55 тысячи.

Это изменение было согласовано "Нафтогазом" и правительством Украины в конце апреля. В соответствии с новым механизмом определения цены для конечных потребителей она не может быть выше установленного властями страны уровня. Если же цена снижается для промышленных потребителей, то население также должно платить меньше.

По прогнозам министерства энергетики и угольной промышленности Украины, цена на газ может еще сильнее снизиться до конца года.

Интересно, что с мая цена на газ должна была вырасти на 15 процентов, чтобы в соответствии с требованиями Международного валютного фонда к 2020 году приравнять ее к рыночной, но этот момент был отложен как минимум до осени.