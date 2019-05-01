На востоке Канады из-за половодья эвакуировали 12 тысяч человек

Из-за разлива рек более 12 тысяч человек покинули свои дома в канадских провинциях Квебек, Нью-Брансуик и Онтарио. Власти страны направили в зону бедствия около трех тысяч военных. Вместе с добровольцами они сооружают защитные дамбы. Тем временем синоптики сообщили, что в двух провинциях пик половодья уже пройден и скоро вода пойдет на убыль.

"Большинство районов вдоль реки Сент-Джон к концу недели окажутся вне зоны затопления", - заявил директор спасательной службы провинции Грег Маккаллум. В Квебеке полторы тысячи человек уже получили разрешение вернуться в свои дома.

А вот в Онтарио ситуация пока остается сложной. "Худшее впереди", - заявил мэр Оттавы Джим Уотсон. Уровень воды в протекающей через город реке местами выше нормы на 60 сантиметров. И в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди, пишет ТАСС.