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01.05.2019 14:30
Рубрика: Культура
Проект: День Победы

"Ночные волки" в ходе пробега, посвященного 9 мая, прибыли в Варшаву

Текст: Анна Спицына

Мотоциклисты байкерского клуба "Ночные волки", традиционно совершающие перед 9 мая мотопробег "Дороги Победы - на Берлин", прибыли в Варшаву. Мотопробег, стартовавший в минувшую пятницу - пятый по счету, посвящен 74 годовщине Победы над фашизмом.

Начало маршрута - Музей Победы на Поклонной горе, затем мотоциклисты заезжают в Тулу, Минск, Брест, посещают посвященные Великой Отечественной войне мемориалы в Варшаве, Вене и Мюнхене, и в сам день Победы их ждет торжественный финиш в столице Германии: участники мотопробега собираются возложить цветы к памятнику воину-освободителю в Трептов-парке.

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Маршрут мотопробега составляет более 6 тысяч километров. По пути к колонне будут присоединяться байкеры из Польши, Чехии, Германии, Италии. Сегодня "Ночные волки" были на площади Пилсудского в центре польской столицы, где возложили цветы к Могиле неизвестного солдата. Затем они направились к мемориальному кладбищу советских солдат на улице Жвирки и Вигуры, чтобы возложить там венки к памятнику погибшим.

При этом президент польского отделения "Ночных волков" Дариуш Качмарчик рассказал журналистам, что во время пересечения белорусско-польской границы участники пробега столкнулись с проблемами. Некоторых из их не пропустили, хотя это были даже не члены организации "Ночные волки", а гости польских байкеров. Около 8 часов продержали на границе и представителей Италии.

Культура День Победы
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