Объявлен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией

Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Тренерский штаб нашей команды во главе с Ильей Воробьевым определил следующие сочетания на игру.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев;

Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Никита Гусев - Евгений Малкин - Никита Кучеров;

Динар Хафизуллин - Артем Зуб, Михаил Григоренко - Артем Анисимов - Кирилл Капризов;

Богдан Киселевич - Александр Елесин, Александр Барабанов - Александр Кадейкин - Евгений Дадонов;

Артем Блажиевский - Илья Михеев, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Плотников.

Матч между сборными России и Швеции состоится сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени. В первой игре чешского этапа Евротура наша команда взяла верх над сборной Чехии со счетом 3:1.