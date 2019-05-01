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01.05.2019 15:30
Рубрика: Спорт

Объявлен состав сборной России на матч Еврохоккейтура со Швецией

Текст: Данила Жиляев

Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Еврохоккейтура против национальной команды Швеции. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Тренерский штаб нашей команды во главе с Ильей Воробьевым определил следующие сочетания на игру.

Фото: AP
Российская сборная по хоккею стала второй на этапе Евротура

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев;

Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Никита Гусев - Евгений Малкин - Никита Кучеров;

Динар Хафизуллин - Артем Зуб, Михаил Григоренко - Артем Анисимов - Кирилл Капризов;

Богдан Киселевич - Александр Елесин, Александр Барабанов - Александр Кадейкин - Евгений Дадонов;

Артем Блажиевский - Илья Михеев, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Сергей Плотников.

Матч между сборными России и Швеции состоится сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени. В первой игре чешского этапа Евротура наша команда взяла верх над сборной Чехии со счетом 3:1.

Спорт Хоккей Евротур
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