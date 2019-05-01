Названа оптимальная порция праздничного шашлыка

Врачи предупредили россиян, что на праздниках не надо объедаться шашлыками и назвали рекомендуемую дневную порцию, которой можно себя побаловать без вреда для здоровья.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога московского департамента здравоохранения Антонину Стародубову, речь идет максимум о 300-400 граммов шашлыка.

"Не нужно превышать 1,6 грамма белка на один килограмм массы тела. Точно не более 120 граммов белка", - объясняет специалист.

Как отмечает Антонина Стародубова, в 100 граммах свинины и баранины содержится около 20 граммов белка. Из этого расчета и выводится дневная "шашлычная" норма.

Также диетолог напоминает о вреде переедания в течение длительного времени. От этого могут обостриться имеющиеся хронические заболевания или появиться новые. Антонина Стародубова советует совмещать мясные блюда с овощами.