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01.05.2019 10:05
Рубрика: Общество

Названа оптимальная порция праздничного шашлыка

Текст: Руслан Мельников
Фото: Анатолий Жданов / ТАСС Фото: Анатолий Жданов / ТАСС
Фото: Анатолий Жданов / ТАСС

Врачи предупредили россиян, что на праздниках не надо объедаться шашлыками и назвали рекомендуемую дневную порцию, которой можно себя побаловать без вреда для здоровья.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога московского департамента здравоохранения Антонину Стародубову, речь идет максимум о 300-400 граммов шашлыка.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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"Не нужно превышать 1,6 грамма белка на один килограмм массы тела. Точно не более 120 граммов белка", - объясняет специалист.

Как отмечает Антонина Стародубова, в 100 граммах свинины и баранины содержится около 20 граммов белка. Из этого расчета и выводится дневная "шашлычная" норма.

Также диетолог напоминает о вреде переедания в течение длительного времени. От этого могут обостриться имеющиеся хронические заболевания или появиться новые. Антонина Стародубова советует совмещать мясные блюда с овощами.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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