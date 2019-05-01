Президент Грузии выступила против создания военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает нецелесообразным строительство американской военной базы на территории страны. Об этом она заявила в интервью радиостанции "Голос Америки".

"Я не стала бы рекомендовать делать это. Эта страна находится в таком месте, где необходимо усилить безопасность. Нет необходимости делать такие шаги, которые могут быть восприняты как провокация", - заявила Зурабишвили, добавив, что появление подобного объекта в Грузии грозит осложнением отношений с Россией. Кроме того, военная база может стать целью террористов, которые активно действуют в регионе.

Эта позиция президента Грузии уже вызвала критику со стороны оппозиции. Депутат от партии "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава заявила, что слова Зурабишвили нанесли урон стране и могут в итоге привести к импичменту.

Между тем в правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отметили, что, хотя США являются стратегическим партнером республики, планов строительства американской военной базы пока нет. Министр обороны Леван Изория лишь недавно озвучил идею предоставить США и странам НАТО грузинскую военную инфраструктуру для проведения учений.