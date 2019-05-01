Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.

Сейчас по закону высокопоставленным госслужащим и парламентариям запрещено открывать и иметь счета и вклады в зарубежных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами.

Но случаи получения всего этого в наследство законодательно урегулированы не были. И наследники заведомо оказывались в положении нарушителей.

В России срок для принятия наследства - шесть месяцев. При этом право собственности на имущество возникает с момента открытия наследства независимо от времени его принятия.

Поэтому новый закон устанавливает шестимесячный срок для закрытия таких счетов (вкладов), прекращения хранения средств в иностранных банках за рубежом, отчуждения иностранных финансовых инструментов.

Срок исчисляется со дня принятия наследства или передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару доверительного управления наследственным имуществом.