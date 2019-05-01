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01.05.2019 19:39
Рубрика: Власть

Путин назначил двух заместителей министра МЧС

Текст: Тимофей Борисов
Серьезные кадровые изменения и перестановки произошли в МЧС России. Там стало на одного замминистра больше и на целый департамент меньше.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Виктор Яцуценко. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Виктор Яцуценко. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя главы МЧС генерал-полковника Виктора Яцуценко. Он при прежнем министре Владимире Пучкове отвечал за работу Национального антикризисного центра. То есть, Яцуценко - человек не со стороны. Но и в фаворитах он раньше никогда не ходил. Поэтому нынешнее повышение некоторые склонны расценивать, как выдвижение человека, который не из приближенных старой команды Пучкова.

Другое назначение также условно можно обозначить как "антипучковское". Еще одним заместителем министра - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору стал генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев.

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Игорь Иванович также выходец из недр министерства. Ранее он возглавлял региональный главк МЧС по Воронежской области. Затем после перевода в Москву сначала возглавлял центральный региональный центр, а позже - департамент кадров. Теперь же ему предстоит руководить пожарными, разделяя полномочия с директором Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС. Кстати, такое разделение существовало еще при Сергее Шойгу. Но когда министром стал Владимир Пучков, в рамках реформ, он совместил два этих поста, объединив всю полноту власти в единых руках. И до сегодняшнего дня весь пожарный надзор находился под началом Рината Еникеева, который занимал и должность Главного госинспектора по пожарному надзору и директора надзорного Департамента.

При этом, находясь на генерал-лейтенантской должности Еникеев, продолжал оставаться лишь полковником, но был полностью погружен в работу и, образно говоря, прекрасно знал тему явно не на полковничьи погоны.

Кроме того, в системе МЧС не будет теперь и наиболее профессионального и работоспособного Департамента гражданской защиты. Он упразднен, а теперь уже бывшего директора генерала-майора Андрея Лутошкина и его заместителя президент РФ от должности освободил. Частично функции Департамента гражданской защиты теперь перейдут к Департаменту гражданской обороны, который возглавляет генерал-лейтенант Олег Мануйло.
Кроме того, в МЧС изменения коснутся и перечня воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами (генералами) МЧС. Предельное их количество отныне - 22, а не 17, как было ранее.

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Этим же президентским Указом установлено 126 должностей высшего начальствующего состава. Ранее их было 131. Вместе с тем общее количество генералов в центральном аппарате министерства не изменилось и осталось 148.

Согласно указу президента, статс-секретарь - заместитель министра может иметь звание генерал-полковник. В структуре МЧС создается департамент спасательных воинских формирований во главе с руководителем генерал-лейтенантом. Генерал-лейтенантские звания также могут присваиваться директорам департамента гражданской обороны и защиты населения и департамента оперативного управления.

Текст документа опубликован в среду, 1 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

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