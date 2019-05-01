Путин отменил налоговую преференцию для импортного табака

Закон предполагает повышающий коэффициент для компаний, занимающейся поставкой в Россию сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретек, для исчисления акцизов по аналогии с производителями табачной продукции на территории России. По этим подакцизным товарам за налоговые периоды, начинающиеся с 1 сентября каждого календарного года по 31 декабря того же года, суммы акциза будут исчисляться с учетом повышающего коэффициента. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Ожидается, что принятие закона не допустит избегания налогов за счет резкого роста объемов поставок подакцизной табачной продукции в Россию в конце года, в чем часто бывают замечены иностранные поставщики. Практика показывает, что большая часть таких поставок реализовывается в новом году, то есть в период более высоких (проиндексированных) ставок акцизов.

Действующая редакция Налогового кодекса РФ предоставляет импортерам табачных изделий преференции - на них не распространяется повышающий коэффициент, в отличие от российских компаний, чем и пользуются зарубежные компании, поставляя запасы товара.

Предполагается, что закон будет способствовать развитию местного бизнеса.