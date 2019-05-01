Путин пописал закон об ипотечных каникулах

Новости

Король Таиланда женился на генерале, начальнице его личной охраны 17:27
В Краснодаре начали проверку после видео с детсадовцем на коленях 17:17
В Малом театре прошел спектакль "Всегда зовите Долли!" с Муравьевой 17:07
Пять инвесторов поборются за создание канатной дороги в Москве 17:00
Боксер Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира 16:45
Ученые рассказали, как столица Золотой Орды защищалсь от "конной лавы" 16:40
В Млечный Путь проникла чужеродная звезда 16:26
Lada Largus CNG: сколько можно сэкономить с битопливным универсалом 16:18
От рака легких умерла французская актриса Анемон 16:10
В британской школе детей лишили обеда из-за долга матери 16:04
Запуск "убийцы фрегатов" сняли на видео 16:02
Жена Павла Чухрая пояснила информацию о госпитализации режиссера 16:00
В Бангладеш обнаружены пирамиды загадочной цивилизации 15:42
Народные дипломаты из США: "Крымчан наказывают за их выбор" 15:40
В Крыму возмутились решением суда Чехии по отношению к россиянам 15:23
Президент Грузии выступила против создания военной базы США в стране 15:17
В Китае высоко в горах найдены 3500-летние петроглифы 15:14
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на "Евровидении" 15:00
В Москве началась высадка кустарников по программе городского благоустройства 14:50
Атмосферное давление в Москве упадет до рекордно минимального значения 14:48
"Справороссы" провели первомайский митинг в центре Москвы 14:43
Конгрессмен отчитал Пенса за поддержку антиправительственных сил в Венесуэле 14:42
"Ночные волки" в ходе пробега, посвященного 9 мая, прибыли в Варшаву 14:30
В Москве около 3,5 тысяч человек приняли участие в шествии КПРФ 14:29
Видео: В Луну на огромной скорости врезался неизвестный объект 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
01.05.2019 17:00
Рубрика: Экономика

Путин пописал закон об ипотечных каникулах

Текст: Игорь Зубков

Президент России  Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки предоставлять заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, возможность без переговоров приостановить платежи полностью или частично на срок до полугода.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Пауза в платежах не считается просрочкой и не отражается в кредитной истории. Основной случай, на который рассчитан новый механизм - существенное снижение совокупных доходов семьи или полная потеря дохода одним из членов семьи.

Когда льготный срок закончится, заемщики обязаны вернуться в платежный график, скорректированный с учетом отложенных выплат.

Ипотечные каникулы должны дать возможность заемщику продержаться на время поиска новой работы.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Условия ипотеки на частный дом приблизят к кредиту на квартиру

Условия ипотечных каникул предполагают, что заемщик воспользуется ими лишь в случае самой крайней необходимости. Во-первых, такое право возникает только один раз по каждому кредиту и лишь в том случае, если раньше он не был реструктуризирован. Во-вторых, закон не ограничивает возможность кредитора начислять проценты в течение льготного периода, он только дает возможность отложить на потом регулярные платежи.

Закон дает право воспользоваться кредитными каникулами не только при полной потере работы, но и при значительном (как минимум на 30 процентов) сокращении ежемесячного дохода, если при этом на платежи по долгу заемщик тратит половину дохода.

Если родился ребенок или кто-то из членов семьи стал инвалидом I или II группы, то каникулы можно брать при сокращении дохода на 20 процентов и при платежах по долгу в размере 40 процентов дохода. Также к триггерам кредитных каникул закон относит нетрудоспособность на срок более двух месяцев (беременность или болезнь).

Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования.

Подробнее о новом законе читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Акимов не исключил рост числа "черных ростовщиков" в интернете
Льготные автокредиты подходят к концу
Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Президент Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
В России появились новые дорожные знаки
Лондонский суд приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на "Евровидении"