Путин пописал закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон , который обязывает банки предоставлять заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, возможность без переговоров приостановить платежи полностью или частично на срок до полугода.

Пауза в платежах не считается просрочкой и не отражается в кредитной истории. Основной случай, на который рассчитан новый механизм - существенное снижение совокупных доходов семьи или полная потеря дохода одним из членов семьи.

Когда льготный срок закончится, заемщики обязаны вернуться в платежный график, скорректированный с учетом отложенных выплат.

Ипотечные каникулы должны дать возможность заемщику продержаться на время поиска новой работы.

Условия ипотечных каникул предполагают, что заемщик воспользуется ими лишь в случае самой крайней необходимости. Во-первых, такое право возникает только один раз по каждому кредиту и лишь в том случае, если раньше он не был реструктуризирован. Во-вторых, закон не ограничивает возможность кредитора начислять проценты в течение льготного периода, он только дает возможность отложить на потом регулярные платежи.

Закон дает право воспользоваться кредитными каникулами не только при полной потере работы, но и при значительном (как минимум на 30 процентов) сокращении ежемесячного дохода, если при этом на платежи по долгу заемщик тратит половину дохода.

Если родился ребенок или кто-то из членов семьи стал инвалидом I или II группы, то каникулы можно брать при сокращении дохода на 20 процентов и при платежах по долгу в размере 40 процентов дохода. Также к триггерам кредитных каникул закон относит нетрудоспособность на срок более двух месяцев (беременность или болезнь).

Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования.

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