Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США

В интернете появилась информация об американском ядерном потенциале.

Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок. Однако на средства доставки установлена лишь часть из них.

"По нашим оценкам, в настоящее время развернуто около 1750 боеголовок, из которых примерно 1300 боеголовок развернуты на баллистических ракетах, 300 - на базах стратегических бомбардировщиков в Соединенных Штатах, а еще 150 тактических бомб размещены на авиабазах в Европе", - отмечают авторы исследования.

По их оценкам, 2050 американских боеголовок находятся в резерве, но могут быть использованы в случае необходимости. "Оставшиеся боеголовки - примерно 2050 - хранятся в качестве так называемой защиты от технических или геополитических неожиданностей", - говорится в документе.

Кроме того, у США имеются старые ядерные заряды, которые предполагается утилизировать до 2030 года. Их количество оценивается приблизительно в 2 385 боеголовок. Также дается некоторая информация о том, где именно хранятся состоящие на вооружении и списанные ядерные боеголовки.

"Предполагается, что ядерное оружие хранится примерно в 24 географических точках в 11 штатах США и пяти европейских странах. Местом с наибольшим количеством ядерного оружия является крупный комплекс подземных хранилищ и боеприпасов в Киртланде к югу от Альбукерке, штат Нью-Мексико. В основном там находится оружие, ожидающее отправки на утилизацию на заводе Pantex в Техасе. Штат со вторым по величине запасом - Вашингтон, в котором размещается Тихоокеанский стратегический оружейный комплекс и подводная лодка с баллистическими ракетами на базе ВМС Китсап. В дополнение к накопленному оружию, на двух базах подводных лодок с баллистическими ракетами, предположительно, хранятся боеголовки ВМФ, ожидающие демонтажа" - отмечают авторы исследования.