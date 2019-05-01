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01.05.2019 12:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фестиваль "Пасхальный дар" продолжается: 14 площадок ждут гостей

Текст: Любовь Проценко

За первую неделю после старта фестиваль "Пасхальный дар" посетили уже 2,2 млн гостей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что проходит этот фестиваль в столице уже шестой раз и за это время стал неотъемлемой частью московской традиции встречи Пасхи. Полноценные праздничные площадки теперь открываются не только в центре города, подчеркнул градоначальник, но и в жилых районах. В частности, в этом году по просьбам горожан они открылись в шести районах: Митино, Новокосино, Северном Бутово, Зябликово, Кузьминках и Ясенево. Побывав на одной из площадок, расположенной на Тверской площади, Собянин пригласил не успевших там побывать москвичей: "Приходите на районные площадки, приезжайте в центр - везде вы сможете найти для себя что-то интересное".

На каждой площадке звучит музыка, разыгрываются литературно-музыкальные постановки, артисты приглашают гостей потанцевать вместе с ними и поиграть в подвижные игры.

В павильонах проходят мастер-классы по кулинарии, флористике и созданию цветочных сувениров. Например, в павильоне "Кухня" на Тверской площади посетителей обучают разным способам красить пасхальные яйца и печь куличи. Занятия в кулинарной школе здесь идут каждый день с 12:00 до 18:00, вход свободный.

Напомню, в этом году фестиваль "Пасхальный дар" продлится 11 дней - по 5 мая - на 14 городских площадках: шести в центре и восьми в округах города.

В столице стартует фестиваль "Московская весна A CAPPELLA"

На прихрамовых территориях 13 московских церквей проходят концерты церковных музыкальных коллективов, мастер-классы по росписи пасхальных яиц и различные игры. Свои программы представляют 32 крупных российских благотворительных фонда. Они проведут 160 мастер-классов, более 100 лекций и семинаров, 28 концертов и 10 спортивных мероприятий.

По всему городу проходят благотворительные и волонтерские акции в рамках "Весенней недели добра". Программа "недели" включает более 800 акций с участием свыше 20 тысяч волонтеров. В ее рамках каждый москвич и гость столицы может помочь тем, кто нуждается в поддержке: людям с серьезными заболеваниями или особенностями здоровья, одиноким пожилым людям, а также животным, нуждающимся в нашей заботе. В частности, на Тверском бульваре вновь проходит интерактивная программа "Четвероногий друг", запомнившаяся многим по прошлому фестивалю, когда бездомного щенка забрал себе Сергей Собянин. Вот и нынче при желании гости могут обзавестись преданным другом или просто помочь приютам пожертвованием на корм бездомным животным.

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