Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 выдал первые мегаватты в единую энергосистему страны, сообщил на своей странице в Facebook концерн "Росэнергоатом".

По информации концерна, 1 мая на Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический пуск энергоблока №2. Инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.

Напомним, в марте 2019 года реакторная установка инновационного энергоблока с реактором ВВЭР-1200 была выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).

После этого на АЭС продолжилась подготовка к испытаниям на последующих этапах пусковых работ: энергетическом пуске и вводе энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию, который должен состояться до конца 2019 года.