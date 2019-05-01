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01.05.2019 19:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Инновационный энергоблок Нововоронежской АЭС-2 дал первую энергию

Текст: Элина Труханова (Воронеж)

Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 выдал первые мегаватты в единую энергосистему страны, сообщил на своей странице в Facebook концерн "Росэнергоатом".

Фото: Нововоронежская АЭС
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По информации концерна, 1 мая на Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический пуск энергоблока №2. Инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.

Напомним, в марте 2019 года реакторная установка инновационного энергоблока с реактором ВВЭР-1200 была выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).

После этого на АЭС продолжилась подготовка к испытаниям на последующих этапах пусковых работ: энергетическом пуске и вводе энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию, который должен состояться до конца 2019 года.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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