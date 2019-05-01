Как будут работать столичные МФЦ в майские праздники

Многофункциональные центры "Мои документы" в столице из восьми праздничных дней будут закрыты только два. Первый выходной у них сегодня, 1 мая, а второй будет 9 мая. Но уже завтра, со 2 мая по 8-е и далее с 10 мая они будут открыты в обычном режиме - с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных.

А в канун первомайских праздников президиум правительства Москвы принял постановление, которым значительно расширен перечень услуг, оказываемых МФЦ в сфере социальной защиты москвичей. Им предписано в течение мая-августа текущего года взять на себя 72 услуги, которые в настоящее время оказывают районные отделы соцзащиты. 12 из них в МФЦ можно будет получить уже с 6 мая.

В частности, это касается следующих услуг:

1) присвоение звания "Ветеран труда" и выдача удостоверения ветерана труда, выдача дубликата удостоверения ветерана труда в городе Москве;

2) выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны и его дубликата;

3) выдача удостоверения инвалида о праве на льготы и его дубликата;

4) выдача удостоверения инвалида Отечественной войны и его дубликата;

5) выдача свидетельства о праве на льготы для ветеранов боевых действий из числа лиц, участвовавших в разминировании территорий и объектов в период с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г. и его дубликата;

6) выдача справки о праве на льготы участнику обороны Москвы;

7) выдача удостоверения о праве на льготы, установленные для бывших несовершеннолетних узников фашизма, и его дубликата;

8) выдача удостоверения о праве на льготы членам семей погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий и его дубликата;

9) установление реабилитированным лицам, подвергшимся политическим репрессиям, статуса, дающего право на меры социальной поддержки;

10) установление гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий, статуса, дающего право на меры социальной поддержки;

11) оформление и выдача справки для предоставления льгот по земельному налогу;

12) изменение сведений для получения мер социальной поддержки.

Еще 60 услуг в сфере соцзащиты будут поэтапно переданы в МФЦ в течение ближайших трех месяцев. Таким образом, получать эти услуги станет еще проще - по удобному графику, рядом с домом или в любом районе без привязки к месту регистрации. Напомню, центры госуслуг "Мои документы" работают 7 дней в неделю без выходных с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг - с 10:00 до 22:00.

Перевод государственных услуг в МФЦ поможет горожанам сэкономить время, так как в центрах "Мои документы" практически нет очередей. Время ожидания получения услуги не превышает 15 минут. Посетителей, которые ожидают приема дольше, бесплатно угощают кофе. В каждом центре посетители могут сделать копию или распечатать документ, сфотографироваться, оплатить пошлину, обратиться за другими нужными услугами или документами.

За счет единого формата предоставления услуг, стандарта работы и искреннего сервиса, в рамках которого специалист индивидуально и с особым вниманием подходит к решению каждого вопроса и действует исключительно в интересах заявителя, центры "Мои документы" заслужили доверие москвичей. В результате общее число услуг, которые предоставляют центры "Мои документы", вырастет со 180 до 250.

Перечень услуг в сфере соцзащиты, которые теперь будут оказываться в центрах госуслуг "Мои документы".