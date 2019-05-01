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01.05.2019 13:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЛДПР провела первомайский митинг

Текст: Айсель Герейханова

Партия ЛДПР провела в Москве праздничный митинг, посвященный 1 мая. Демонстрация сопровождалась лозунгами: "Не мешайте работать!", "Встречаем май с ЛДПР!", "За мирный труд!", "Весна в русском доме!", "Уважать людей труда!", "ЛДПР - это мир!".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Более 100 тысяч человек приняли участие в первомайском шествии в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на первомайском митинге, заявил, что "русским людям не хватает солидарности". Он также подчеркнул, что 1 мая должен называться Днем солидарности русских - "честного, мужественного и самоотверженного народа, который продолжают угнетать западные капиталисты".

В этот день праздничные демонстрации ЛДПР также пройдут по всей стране.

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