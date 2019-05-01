ЛДПР провела первомайский митинг

Партия ЛДПР провела в Москве праздничный митинг, посвященный 1 мая. Демонстрация сопровождалась лозунгами: "Не мешайте работать!", "Встречаем май с ЛДПР!", "За мирный труд!", "Весна в русском доме!", "Уважать людей труда!", "ЛДПР - это мир!".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на первомайском митинге, заявил, что "русским людям не хватает солидарности". Он также подчеркнул, что 1 мая должен называться Днем солидарности русских - "честного, мужественного и самоотверженного народа, который продолжают угнетать западные капиталисты".

В этот день праздничные демонстрации ЛДПР также пройдут по всей стране.