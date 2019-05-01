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01.05.2019 21:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Прима-балерины представили хореографа

Мариинский театр показал вечер балетов Стравинского
Текст: Анна Галайда
Спектакли молодого хореографа Ильи Живого "Пульчинелла" и "Игра в карты" показали на сцене Мариинки-2 вместе со "Свадебкой" Брониславы Нижинской, памятником балетного модернизма.
Фото: Наташа Разина / Мариинский театр Фото: Наташа Разина / Мариинский театр
Фото: Наташа Разина / Мариинский театр

Игорь Стравинский, начинавший сотрудничество с Фокиным, соавтор открытий Вацлава и Брониславы Нижинских, ставший мэтром для Джорджа Баланчина, до сих пор остается мало освоенным российскими театрами, хотя его музыка - одна из лучших страниц в истории балета ХХ веке. Эти партитуры представляют вызов для хореографов: математически точные и идеально гармоничные, как структура кристаллической решетки или устройство клетки, от постановщиков они требуют такой же ясности мышления.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Молодой хореограф Илья Живой прежде участвовал в балетах Стравинского в постановках Баланчина и Раду Поклитару как танцовщик Мариинского театра, но как хореограф с его музыкой не работал. Балетмейстерский опыт Живого вообще пока насчитывает небольшое количество работ, они сделаны преимущественно на воркшопах молодых хореографов и обращают на себя внимание не самым стандартным на сегодня стремлением развиваться в пространстве классического балета и пуантового танца.

В этом контексте притягательность музыки Стравинского для хореографа предсказуема. Как и выбор "Пульчинеллы" и "Игры в карты" - одноактных сюжетных балетов неоклассического периода в творчестве композитора, написанных в 1920-30-е годы и объединенных итальянскими мотивами. В основе "Пульчинеллы" - флирт с эстетикой и сюжетами итальянской комедии дель арте, оперной традицией XVIII века и собственный метод композитора. "Игра в карты" - саркастический и чуть нежный взгляд в эпоху романтизма.

Для их нового воплощения хореограф изменил стандартные сюжеты и предложил собственный художественный подход, мобильный и лаконичный: в оформлении сцены он практически отказался от декораций, воспользовавшись лишь деталями конструкций, бутафории и архитектурой света (художник по свету - Константин Бинкин). "Пульчинелла" помещен в белоснежно-синюю цветовую гамму и атмосферу венецианского карнавала. "Игра в карты" - это роскошный малахитово-красный венский бал эпохи бидермейера, на котором разворачивается трио Дамы, Короля и Джокера.

Но, придумав вдохновляющую атмосферу "большого стиля", Живой угодил в ловушку Стравинского. Балеты композитора часто решаются хореографами как бессюжетные. При этом они обладают жесткой драматургией и логикой развития, которые входят в конфликт с новыми решениями. Здесь и обнаружилось, что молодой хореограф умеет выстраивать хореографические комбинации и фразы, придумывать отдельные сцены, но не стратегически выстраивать весь балет, формировать его структуру.

Фото: Пресс-служба ГКД
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Обе постановки соединяют рудименты спектаклей и хореографов, которыми вдохновлялся Живой. В первую очередь, это балеты Баланчина и Ратманского с деталями Эштона и даже Григоровича. Впрочем, для молодых хореографов следовать за мыслью классиков не зазорно, тем более что список свидетельствует как минимум о хорошем профессиональном вкусе. Сложнее расслышать в ловко собранных и порой эффектных комбинациях интонации самого Живого, собственный пластический голос, объединяющий чужие находки.

Для исполнения своих балетов молодой хореограф пригласил Викторию Терешкину (Пимпинелла в "Пульчинелле") и Екатерину Кондаурову (Дама в "Игре в карты") - двух самых харизматичных балерин Мариинского театра. Обеим хватило материала, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою значительность, обаяние и недосягаемость для других танцовщиц. Новые роли они наполнили всеми теми подробностями и нюансами, которыми их обогатил опыт долгого премьерства. Остался лишь вопрос, мы аплодировали индивидуальному мастерству балерин или все же спектаклям, придуманным Ильей Живым.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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