Москвичи установили очередной рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников

Блестящей победой москвичей завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сборная столицы побила свой прошлогодний рекорд, завоевав в финале 943 диплома - более 40% от всех врученных наград. На счету команды Москвы и 55% дипломов победителей - 204 награды.

Предметом особой гордости московских школьников является рост результатов на олимпиадах по таким дисциплинам, как физика, информатика, математика, химия, география, биология.

"За каждым дипломом стоит успех конкретного ребенка. Массовые успехи показывают эффективность системы развития таланта в городе - победителей и призеров подготовили 227 школ города, воспитанники 92 школ стали победителями", - рассказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Напомню, заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников прошел с 17 марта по 27 апреля 2019 года в 13 городах России. Проводится же эта олимпиада ежегодно по 24 предметам для учащихся 5-11 классов. По математике и русскому языку попробовать свои силы можно начиная с 4-го класса. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.