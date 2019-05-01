Под Костромой от взрыва снаряда на даче погиб мужчина

В Костромской области в результате взрыва осколочно-фугасного снаряда погиб 42-летний мужчина.

По словам официального представителя следственного управления СК РФ по Костромской области Ольги Вакуровой, трагедия произошла в поселке Сущево Костромского района. О взрыве на приусадебном участке 42-летнего мужчины в правоохранительные органы сообщили его соседи.

- Погибший - житель Костромы, приехал в Сущево на выходные, и в момент взрыва в доме никого больше не было, - рассказала представитель ведомства.

Происхождение боеприпаса сейчас устанавливается.

По одной из версий, взрыв произошел, когда хозяин участка попытался снаряд распилить.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, - пояснила Вакурова.