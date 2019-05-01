Собянин поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

Ветеранов Великой Отечественной войны, воинов - интернационалистов, выполнявших свой долг в разных точках планеты, воинов Московского гарнизона и учащихся военных училищ пригласил в канун 9 мая на свою Новую сцену Большой Театр.

Первым поздравил их с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне мэр Москвы Сергей Собянин. Прежде всего поблагодарив собравшихся за их подвиги, он рассказал, чем живет столица сегодня:

- В Москве возродилась традиция проведения первомайских демонстраций. Только что прошли по Красной площади представители трудовых коллективов Москвы. Я сам много раз участвовал в таких демонстрациях и каждый раз испытываю волнение, когда десятки тысяч людей идут плечом к плечу с лозунгами труда, добра и мира. Для вас эти слова не пустой звук. Вы своей боевой и трудовой доблестью реализовали их в жизнь, когда защищали нашу страну в Великой Отечественной войны, потом восстанавливали ее, закладывали фундамент, на котором живут и развиваются и наша страна, и Москва. Спасибо вам за это огромное.

Еще одна традиция по словам Собянина живет в Москве уже 100 лет - это проведение весенних субботников. В этом году в них приняли участие свыше 2 миллионов москвичей. Они убрали город, посадили тысячи деревьев и кустарников. "Это говорит о том, что мы любим наш город, заботимся о нем", - сказал мэр. И продолжил:

- Меня часто спрашивают, какие планы у столицы, не помешают ли их выполнению трудности во внешнеполитической обстановке. Я скажу: у нас не просто планы, у нас масштабные городские программы, над которыми мы работаем из дня в день.

Собянин напомнил, что благодаря этому в столице активно развиваются метро и железнодорожные перевозки, действует программа реновации, в ходе которой москвичи переезжают из ветхого жилья в современные комфортабельные дома, реализуется программа благоустройства во всех без исключения районах столицы. В приоритете у городских властей остается забота о старшем поколении, развитие здравоохранения и образования. Но к сожалению, в живых ветеранов ВОВ остается все меньше.

Сохранить память о них по мнению Собянина может помочь одна из самых новых традиций - акция "Бессмертный полк", в ходе которой ушедшие защитники страны словно оживают на фотографиях и плакатах и снова оказываются в наших рядах.

На сохранение памяти ориентирована и инициатива столичных архивистов, которые недавно объявили сбор писем и других личных вещей, принадлежавшим участникам Великой Отечественной войны. Мэр надеется, что это поможет создать в городе еще один музей и сберечь для потомков сотни историй о той войне и ее участниках. В заключение он еще раз сердечно поблагодарил ветеранов за победу и поздравил с наступающим праздником.