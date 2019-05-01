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01.05.2019 21:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собянин: Пожарно-спасательные мотогруппы будут патрулировать Москву

Текст: Любовь Проценко

Пожарно-спасательные мотогруппы будут патрулировать Москву. Об этом мэр Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Он рассказал, как будут выглядеть эти группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах: "165 спасателей на 22 мотоциклах будут патрулировать все округа столицы".

Расположить мотогруппы, по его словам, предполагается в пожарных отрядах в поселке Внуково, "Москва-Сити", Зеленограде и районе Бирюлево.

Происшествия ЧП Пожары Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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