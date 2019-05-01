Собянин: Пожарно-спасательные мотогруппы будут патрулировать Москву

Пожарно-спасательные мотогруппы будут патрулировать Москву. Об этом мэр Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.
Он рассказал, как будут выглядеть эти группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах: "165 спасателей на 22 мотоциклах будут патрулировать все округа столицы".
Расположить мотогруппы, по его словам, предполагается в пожарных отрядах в поселке Внуково, "Москва-Сити", Зеленограде и районе Бирюлево.
В Москве появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Они будут располагаться в пожарных отрядах в поселке #Внуково, #МоскваCити, Зеленограде и районе #Бирюлево. 165 спасателей на 22 мотоциклах будут патрулировать все округа столицы. pic.twitter.com/GmublCvISU— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 мая 2019 г.