Собянин: Пожарно-спасательные мотогруппы будут патрулировать Москву

Пожарно-спасательные мотогруппы будут патрулировать Москву. Об этом мэр Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

Он рассказал, как будут выглядеть эти группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах: "165 спасателей на 22 мотоциклах будут патрулировать все округа столицы".

Расположить мотогруппы, по его словам, предполагается в пожарных отрядах в поселке Внуково, "Москва-Сити", Зеленограде и районе Бирюлево.