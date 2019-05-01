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01.05.2019 14:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Справороссы" провели первомайский митинг в центре Москвы

Текст: Татьяна Замахина

Партия "Справедливая Россия" отметила Первомай праздничным митингом в столичном парке на Красной Пресне, а также рядом других мероприятий в России.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В Москве около 3,5 тысяч человек приняли участие в шествии КПРФ

Лидер партии Сергей Миронов отпраздновал день весны и труда в Волгограде, где принял участие в демонстрации. В ходе своего выступления политик, как сообщает сайт "СР", напомнил об острых социально-экономических проблемах страны и рассказал о достижениях партии. В частности, удалось добиться увеличения доли заработной платы во внутреннем валовом продукте.

- На отчете правительства в Госдуме 17 апреля я сказал, что эта доля должна быть не меньше 60% - сегодня она составляет менее 40%. И правительство неожиданно меня услышало, - рассказал соратникам Миронов. - Уже дано поручение разработать меры для повышения доли заработной платы в ВВП.

А на митинге в Москве было зачитано его приветствие, в котором Миронов поздравил россиян с Первомаем, напомнил цели партии, а также выразил надежду на то, что на предстоящих осенью выборах в ходе Единого дня голосования "эсеры" получат широкую народную поддержку.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Более 100 тысяч человек приняли участие в первомайском шествии в Москве

Одними выступлениями дело не ограничилось - партия, кроме того организовала выставку социальной рекламы "За безопасный город", а также экспозицию "Наша эпоха в лицах современников" Никаса Сафронова. Известный марафонец Андрей Чирков в рамках мероприятия "справороссов" провел мастер-класс по оздоровительному бегу. Кроме того, чемпионы и мастера спорта давали мастер-классы по пауэрлифтингу, боксу и кикбоксингу. Среди них - Виктор Нечетайло, который в марте этого года занял первое место на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу. А международный мастер спорта Валерий Даниловцев провел сеанс одновременной игры в шахматы.

Член центрального совета партии, главный редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов организовал бесплатную раздачу гостям маевки семян огородных культур.

На полевой кухне желающие смогли бесплатно отведать солдатской каши.

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