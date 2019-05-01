Видео: В центре Москвы проходит первомайское шествие

В Москве почти 100 тысяч человек участвуют в первомайском шествии на Красной площади. Такие данные приводит Московская организация профсоюзов. Это самая массовая акция из всех проходящих в этот день в России праздничных мероприятий.

С раннего утра участники начали собираться на Кремлевской и Москворецкой набережных, а также на Васильевском спуске. Шествие проходит под девизом: "За справедливую экономику в интересах человека труда!". На плакатах участников также видны лозунги: "Мир, Труд, Май!", "За право трудящихся на труд!", "Безопасный труд - закон для работодателей!".

В Москве традиционно в одной колонне с профсоюзами идут также члены "Единой России”. Ранее первый заместитель руководителя фракции "Единой России” в Госдуме и первый заместитель ФНПР Андрей Исаев призвал всех поддержать "справедливые лозунги и требования, выдвигаемые лидерами профсоюзного движения”.

В пресс-службе "Единой России” "РГ” также рассказали, что партия принимает участие в первомайских шествиях, которые проходят в регионах, проводит субботники в регионах России, семейные эстафеты и конкурсы.

В акция, приуроченных к Дню весны и труда, принимает участие почти 3 миллиона человек.

По данным ФНПР, шествия и митинги проходят в 765 городах и 81 районном центре.