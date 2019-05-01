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01.05.2019 17:40
Проект: В регионах

В Калуге отпраздновали День весны и труда

1 мая в Калуге отпраздновали День весны и труда. Была открыта обновленная муниципальная Доска Почета "Дела и люди".
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В торжественной церемонии приняли участие депутат Государственной думы Александр Авдеев, председатель законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин, первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, председатель совета старейшин Николай Алмазов, руководители подразделений городской управы, представители предприятий и учреждений города.

На Доску почета были занесены двадцать калужан - представители образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, науки, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.

Фото: Калужская городская Дума
Глава гордумы Калуги поздравил ветерана

- Сегодня мы в очередной раз открываем обновленную Доску почета "Дела и люди", и пусть имена на ней уже поменялись, неизменным осталось главное: вы, так же как и ваши предшественники - гордость нашего города, наших предприятий и учреждений, - обратился к занесенным на Доску почета калужанам Александр Иванов, - все вы удостоились чести попасть на Доску почета в награду за свой многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность своей профессии. Я поздравляю всех, кто сегодня был удостоен чести находиться на Доске почета! Желаю вам новых трудовых свершений, пусть ваши успехи и достижения прославляют наш город!

Глава городского самоуправления поздравил собравшихся с праздником 1 мая и пожелал дальнейших успехов в труде на благо родного города.

Затем Александр Иванов и депутаты городской думы приняли участие в праздничном шествии и митинге.

- День весны и труда - это праздник, объединяющий всех горожан, всех кто своим ежедневным трудом создает будущее нашего города, заботится о благополучии и процветании Калуги, - отметил Александр Иванов, - искренне желаю всем калужанам созидательного труда, новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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