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01.05.2019 13:40
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

В майские праздники в Москве пройдет более 200 массовых мероприятий

Текст: Любовь Проценко
Праздничные мероприятия в дни майских праздников в столице посетят порядка 10 миллионов человек. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он рассказал, что москвичи и гости столицы смогут увидеть на улицах города концерты и музыкальные спектакли, принять участие в акциях памяти и спортивных соревнованиях, посетить самые различные мастер-классы. Все это будет происходить на 5 площадках в центре города, 16 - в округах столицы, 30 - в городских парках, где гостей ждет живая музыка, йога и танцы на свежем воздухе, разнообразные мастер-классы и фестивали.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

6 мая на Поклонной горе состоится парад кадет "Не прервется связь поколений", в котором примут участие воспитанники кадетских классов московских школ.

7 мая в здании правительства Москвы на Новом Арбате (д.36/9) для ветеранов ВОВ будет дан  торжественный концерт.

Главным торжественным мероприятием празднования 74-й годовщины Великой Победы, как и в прошлые годы, станет военный парад 9 мая на Красной площади. Он начнется в 10:00 по московскому времени. Прямую трансляцию парада можно посмотреть  на всех праздничных площадках и в парках города.

Центральным общественным событием станет шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, в котором пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны. Ожидается, что в нем примут участие  свыше 700 тысяч человек. Сбор участников - с 14:00. Начало шествия - в 15:00.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Собянин поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

Праздничные программы будут организованы и во всех административных округах Москвы. График празднования Дня Победы по всему городу единый:

10:00 - прямая трансляция Парада Победы;

13:00 - начало праздничных мероприятий;

18:55 - Минута молчания;

19:00 - начало вечерних концертов;

22:00 - праздничный салют (на 34 площадках).

На площади перед Храмом Христа Спасителя весь день 9 мая с 10:00 до 22:00 будет идти праздничный концерт с участием звезд оперной сцены, эстрадных исполнителей и симфонического оркестра. На Поклонной горесостоится традиционный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Начало концерта - в 13:00.

С 19:00 по 22:00 на площади Белорусского вокзала пройдет концерт "Песни Победы". Еще один большой концерт состоится в это же время в парке "Зарядье".

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