В Москве из-за первомайского шествия перекрыт центр города

Хорошая новость для тех, кто решится отправиться в дорогу на машине - с 1 по 4 мая они они смогут поставить авто бесплатно на всей улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе "Московского паркинга". С 9 по 11 мая, отметили в ведомстве, будут вторые парковочные каникулы. А уже 5 мая парковки в Москве будут работать по расписанию обычного воскресного дня.

То есть оплачивать нужно будет лишь парковку на 237 наиболее загруженных улицах Москвы, где действует максимальный тариф - 380 рублей за час. Но выезжать на автомобиле нужно, предварительно посмотрев на сайтах дептранса и ЦОДД, где перекрыты дороги в связи с массовыми праздничными мероприятиями.

В частности, первомайская демонстрация проходит сразу по нескольким центральным улицам. Поэтому лучше утром не планировать маршрут через Китай-город - улицы Ильинка, Варварка, Солянка и Китайгородский проезд закрыты для проезда. Перекрыты Москворецкая и Кремлевская набережные, Васильевский спуск. С 09:00 до окончания шествия частично закрыта для транспорта Тверская от Пушкинской площади до Охотного Ряда, а так же Моховая.