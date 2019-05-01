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01.05.2019 14:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве началась высадка кустарников по программе городского благоустройства

Текст: Любовь Проценко

На благоустроенных в прошлом году улицах Москвы началась высадка кустарников. В пресс- службе департамента капитального ремонта рассаазали корреспонденту "РГ":

- Работы стартовали на улице Лесной и в прилегающих к ней переулках, а так же в восстановленном  историческом проходе с Ленинского проспекта в  в Парк Горького, на площади перед метро "Улица 1905 года" и переулках Китай-города. Продолжатся они  на территории Еврейского музея и Центра толерантности и перед главным входом на ВДНХ. Всего до конца мая  в городе  будет высажено более 19 тысяч кустарников".

К лету на  площади перед станцией метро "Улица 1905 года" зацветут спиреи, дерен, кизильник. Еще там появятся  девичий виноград и очень красивое растение с вьющимися стеблями и мелкими душистыми цветами под названием стефанандра надрезаннолистая.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На территории исторического прохода с Ленинского проспекта в Парк Горького высаживают боярышник, яблоню ягодную, кизильник, спиреи и розу блестящую.

На территории перед главным входом на ВДНХ добавится роза морщинистая, в Проточном переулке-  барбарис, а переулках Китай-города зацветут гортензии и сирень разных видов.

"В подборе кустарников для каждой улицы участвовали как проектировщики, так и дендрологи. Они выбирали растения, имеющие наибольшую декоративную привлекательность и цветущие в разное время. Кроме того, учитывались возможность адаптации кустарников к особенностям московского климата и условиям мегаполиса", - отметили в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожанам, все посадки производятся ночью.Позже специалисты сделают  обрезку, чтобы придать массивам кустарникам нужную форму и высоту. Затем для защиты от вредителей и болезней опрыскают их и подкормят минеральными удобрениями. А потом останется  их только  поливать.

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