В Павильоне МЦД открылась площадка проекта "Музыка в метро"

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров стал новой постоянной площадкой проекта "Музыка в метро". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Напомню, павильон МЦД находится на площади Киевского вокзала. Место людное и наверняка привлечет своей музыкой большое количество москвичей и гостей столицы.

Этот проект завоевал настоящую популярность, заявки на участие в четвертом сезоне подали более полутора тысяч человек, отметили в дептрансе.

"Мы рады, что павильон Московских центральных диаметров присоединился еще к одному городскому проекту, стал новой постоянной площадкой "Музыки в метро". В частности, 30 апреля здесь состоялся вечер джаза с концертом живой музыки и танцевальным мастер-классом", - рассказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

В рамках проекта "Музыка в метро" победители, прошедшие конкурсный отбор, получат право выступать в течение года на 33 площадках в метрополитене Москвы, на МЦК и, впервые, в павильоне МЦД. Музыканты самостоятельно выбирают площадку и время выступления, участие в проекте для артистов бесплатное.

Первые площадки "Музыки в метро" в столице открылись в 2016 году. На трех станциях метрополитена выступали не более 30 исполнителей, а сейчас в проекте задействованы 245 участников. Для выступлений исполнителей в столичной подземке выбирают площадки, которые не мешают потоку пассажиров и находятся в прямой видимости камер видеонаблюдения. Участники проекта исполняют самую разную музыку - от джаза и классики до игры на тибетских чашах и этнических барабанах.