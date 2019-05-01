В столице стартует фестиваль "Московская весна A CAPPELLA"

Фестиваль "Московская весна A CAPPELLA" пройдет в Москве уже в третий раз и продлится, как сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, до 12 мая. Для участия в фестивале в российской столице, по его словам, собрались 195 исполнителей и коллективов из 26 стран. Гости приехали из Германии, Испании, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии, США, Швеции, Турции, Тайваня, Пуэрто-Рико, Парагвая, Намибии, Израиля, Сингапура, Китая, Южной Кореи, Филиппин, Грузии и Индии.

Россию будут представлять музыканты и певцы из 40 регионов: Санкт-Петербурга, Волгограда, Симферополя, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Липецка, Нижнего Новгорода, Ижевска, Казани, Твери, Екатеринбурга, Владикавказа, Омска, Красноярска, Ярославля, Перми, Самары, Тольятти и других городов.

Алексей Немерюк сообщил, что в программе участников фестиваля - показ 10 мюзиклов и 15 музыкальных спектаклей, но самое главное - 1800 часов акапельного пения.

В концертную площадку превратится почти вся Москва. Музыка будет радовать москвичей и гостей столицы на улицах и площадях, в парках и скверах, на рынках и у станций метро. В общей сложности для участников фестиваля подготовлено более 50 точек. Каждый услышит что-нибудь близкое для себя: кто-то джаз или рок, а кто-то - этно-фолк, блюз и духовую музыку.

Как сообщил Алексей Немерюк, усилиями спонсоров в призовой фонд конкурса поступило 20,6 млн рублей.